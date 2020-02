Huawei : la MatePad Pro en Europe à partir de 549 €

En attendant le véritable envol de ses Huawei Mobile Services, l'absence des Google Mobile Services en raison de la liste noire des États-Unis est une véritable épine dans le pied pour les lancements de produits de Huawei en Europe. Alors que cela ne change rien en Chine.

Pour autant, le géant chinois ne renonce pas à lancer en Europe sa tablette MatePad Pro perçue conne une concurrente de l'iPad Pro. Dévoilée en Chine l'année dernière, cette tablette Android (Android 10 avec EMUI10) sera disponible pour le mois d'avril prochain.

Avec cette tablette aux spécificités déjà connues, Huawei met en avant un écran LCD d'une diagonale de 10,8 pouces et une définition de 2560 x 1600 pixels, une résolution de 280 points par pouce, la prise en charge de l'espace colorimétrique DCI-P3. L'écran recouvre 90 % de la face avant avec des bordures de 4,9 mm et loge dans un poinçon un capteur photo de 8 mégapixels (f/2,0).

L'appareil est équipé d'un SoC Kirin 990 associé à 6 ou 8 Go de RAM, 128 à 512 Go de stockage. À l'arrière se trouve un capteur photo 13 mégapixels (f/1,8) pouvant enregistrer en vidéo jusqu'à 3840 x 2160 pixels.

La tablette embarque une batterie de 7250 mAh avec support de la charge rapide 40 W filaire et 27 W en sans fil. La charge inversée en sans fil est possible afin de charger d'autres appareils. Cette charge sans fil serait une première pour tablette.

Le #HuaweiMatePadPro est la première tablette au monde à être dotée d'un système de recharge sans fil et de recharge inversée, et peut être utilisée comme source d'énergie pour d'autres appareils. #TogetherConnectingPossibilities pic.twitter.com/Dak7MGykKt — Huawei Mobile France (@huaweimobilefr) February 24, 2020

Pesant 460 g, la MatePad Pro de Huawei est épaisse de 7,2 mm et profite de quatre haut-parleurs, ainsi que cinq micros pour aider à la réduction de bruit. Elle peut être associée à un style M-Pencil avec 4 096 niveaux de pression (99 €) et un clavier (129 €) pour lequel les touches ont une course de 1,3 mm.



Lors de sa présentation, Huawei a souligné le soin apporté à la partie logicielle qui permet par exemple un système de double fenêtre avec partage de l'écran pour une même application, ainsi que toute la compatibilité avec les appareils EMUI pour la duplication d'écran, le glisser-déposer entre appareils.

Glisser-déposer sur les appareils pour une efficacité maximale sur un seul écran. Une façon révolutionnaire de gérer vos tâches professionnelles et personnelles.#HuaweiMatePadPro #TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/Pj6mJ4m5mx — Huawei Mobile France (@huaweimobilefr) February 24, 2020

La tablette Huawei MatePad Pro sera disponible à partir de 549 € en version Wi-Fi et à partir de 599 € en version 4G. Un prix qui variera en fonction de la configuration.

À noter qu'en version 5G, ce sera à partir de 799 € pour la Huawei MatePad Pro.