La Galaxy Watch 4 de Samsung zappe la compatibilité avec l'iPhone

Samsung a dévoilé hier ses nouveaux smartphones Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 avec l'intention manifeste de tendre désormais vers une première " démocratisation " du pliable grâce à des prix à la baisse. Hormis ces deux smartphones pliables, le groupe a présenté les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 et la Galaxy Watch 4. Des produits qui sont déjà en précommande sur le site de la marque.

La montre connectée Galaxy Watch 4 est notamment la première à intégrer le système d'exploitation développé en collaboration avec Google et qui est une sorte de fusion entre Tizen et Wear OS. Introduit en tant que Wear OS Powered by Samsung, il donne accès à l'écosystème Google et des applications tierces via Google Play.

En marge de ce passage à Wear OS avec interface One UI, la compatibilité avec l'iPhone n'est tout simplement plus d'actualité.

Pas pour l'iPhone et avec GMS

La Galaxy Watch 3 (Tizen) est compatible avec les smartphones Android 5.0 avec au moins 1,5 Go de RAM et l'iPhone 5 ou ultérieur avec iOS 9.0 ou plus. Pour une connexion avec l'appareil, elle se fait avec l'application Samsung Galaxy Wearable sur Android ou Samsung Galaxy Watch sur iOS.

Pour la Galaxy Watch 4, la compatibilité avec un smartphone se réduit à un terminal avec Android 6.0 ou version ultérieure et au moins 1,5 Go de RAM. Il n'est plus fait mention de l'iPhone, ce qui est une première en la matière.

Il est en outre stipulé que l'activation est seulement disponible après connexion à un smartphone prenant en charge les Google Mobile Services (GMS).