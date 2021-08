Samsung dévoile ses Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Watch 4 et Buds 2 déjà en précommande

A l'occasion de son événement Galaxy Unpacked, Samsung a dévoilé aujourd'hui de nombreux produits qui sont dès à présent disponibles en précommande du 11 au 26 août 2021 :

Pour la précommande d’un Galaxy Z Fold3 5G (tous modèles, tous coloris), Samsung vous offre :

200€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil

un coffret accessoires gratuit (étui avec S Pen + chargeur rapide qui s'ajoutera à votre panier)

l’assurance Samsung Care+ 1 an offerte

5% de son montant en points Samsung Rewards



Pour la précommande d'un Galaxy Z Flip3 5G (tous modèles, tous coloris), Samsung vous offre :

200€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil

l’assurance Samsung Care+ 1 an offerte

5% en point Samsung Rewards

et pour un Galaxy Z Flip3 5G en couleurs exclusives seulement, bénéficiez gratuitement d’un chargeur sans fil et d'une coque en cuir (noire, verte ou moutarde).





Pour la précommande de la montre connectée Galaxy Watch 4 ou Watch 4 Classic (tous modèles, tous coloris) :



bénéficiez d'un bracelet Sport bleu marine et d'un bracelet Cuir hybride camel offerts

bénéficiez de 50€ de crédit Google Play offerts en utilisant le code suivant au panier PLAYGW4.

50€ de bonus offerts sur la valeur de reprise de votre ancien appareil.

gagnez 5% de son montant en points Samsung Rewards.



Pour la précommande des écouteurs Galaxy Buds 2 (tous coloris):

gagnez 5% de son montant en points Samsung Rewards.

Après le Galaxy Z Fold2 en septembre dernier, Samsung introduit une nouvelle itération pour son smartphone pliable comme un livre et très haut de gamme. Le Galaxy Z Fold3 dispose d'un écran extérieur HD+ avec dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces et affiche sur un écran QXGA+ souple de 7,6 pouces une fois déplié avec taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Avec toujours une très fine couche de verre sous la dalle pour la robustesse de l'écran qui est compatible HDR10+ et avec filtre de lumière bleue, le Galaxy Z Fold3 est certifié IPX8 pour une résistance à l'eau. D'un poids plus léger de 271 g et d'une épaisseur de 6,4 mm quand il est déplié (14,4 mm replié), le smartphone est équipé d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm associé à 12 Go de RAM (LPDDR5) et 256 ou 512 Go de stockage en UFS 3.1.

La batterie de 4400 mAh supporte la charge rapide et sans fil. Le Galaxy Z Fold3 est doté d'un triple capteur photo 12 + 12 (ultra grand angle) + 12 (téléobjectif) mégapixels. En plus d'un module de 10 mégapixels sur l'affichage externe pour les selfies, une originalité est un capteur photo de 4 mégapixels sous l'écran.

Une autre originalité pour le Galaxy Z Fold3 est la présence d'un stylet S Pen avec un support notamment hérité de la série Galaxy Note qui n'a pas été reconduite. Sur le site officiel de Samsung, le Galaxy Z Fold3 est en précommande à un prix de 1 799 € plus doux que son prédécesseur et à partir de 1 299 € avec la reprise d'un ancien appareil. D'une valeur de 100 €, un NotePack inclus à la commande comprend S Pen et chargeur rapide.





Galaxy Z Flip3 pour la portabilité avec un pliable

Tout comme le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip3 profite d'un Snapdragon 888 mais avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il s'agit de l'autre smartphone pliable de Samsung, mais à la verticale grâce à un format clapet et un mode Flex garanti pour fonctionner de 75 à 115°.

L'affichage AMOLED de 6,7 pouces est avec définition de 2636 x 1080 pixels et taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis qu'un second écran désormais plus grand de 1,9 pouce avec protection Gorilla Glass 7 est sur la face externe. C'est un double capteur photo 12 + 12 mégapixels à l'arrière et un capteur photo de 10 mégapixels à l'avant pour l'écran Infinity-O.

De la même manière que le Galaxy Z Fold3, le Galaxy Z Flip3 est certifié IPX8, en soulignant que cela constitue une première pour un smartphone pliable. Avec batterie de 3300 mAh (15 W en filaire et 10 W en sans fil) et fonctionnant aussi avec Android 11 et OneUI 3.1, il a une tarification plus abordable que son grand frère.

Le Galaxy Z Flip3 est en effet en précommande à 1 059 € et à partir de 559 € avec la reprise de l'ancien appareil. Des couleurs sont exclusives sur le site de la marque et l'offre de précommande comprend notamment une coque en cuir et un chargeur sans fil offerts.



La Galaxy Watch 4 avec l'écosystème Google

Samsung introduit aussi de nouvelles montres connectées avec la Galaxy Watch 4 pour laquelle il existe une version dite classique. Équipée de l'Exynos W920 avec gravure en 5 nm, la Galaxy Watch 4 inaugure la plateforme unifiée élaborée en collaboration avec Google. Une fusion entre Tizen et Wear OS qui donne accès à l'écosystème Google et davantage d'applications tierces.

La Galaxy Watch 4 affiche sur un écran Super AMOLED de 1,2 ou 1,4 pouce avec contrôle avancé de la luminosité, et intègre une batterie de 247 mAh ou 361 mAh en fonction de la taille du boîtier pour une charge complète en 1h40. Elle assure des mesures de santé (ECG, pression artérielle), permet l'analyse la composition corporelle et un suivi avancé du sommeil y compris avec une mesure en continu du taux d'oxygène dans le sang. Il y a également une détection des ronflements.

La montre connectée Galaxy Watch 4 est en précommande sur le site de Samsung à partir de 269 €. La précommande est avec deux bracelets offerts (sport et cuir hybride) via une offre de remboursement.

A noter la possibilité de personnaliser sa montre sans surcoût avec le Galaxy Watch Design Studio.



Sans oublier des écouteurs TWS

Comme attendu, les nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 sont de la partie. Ils sont proposés dans une nouvelle gamme de couleurs et avec des capacités de réduction du bruit améliorées. C'est une oreillette avec embout silicone pour une isolation passive des bruits extérieurs et des micros pour apporter une réduction de bruit active.

L'autonomie annoncée est de jusqu'à 5 heures pour les écouteurs seuls et jusqu'à 20 heures avec le boîtier de charge (avec ANC). Ces écouteurs disposent de deux haut-parleurs avec signature AKG et intègrent trois microphones. Pendant les appels, une IA de réduction des bruits est à la manœuvre. Les conversations sont par ailleurs détectées et les Galaxy Buds 2 basculent via un simple toucher entre la réduction active de bruit et le mode pour le son environnant.

Les écouteurs Galaxy Buds 2 sont eux aussi déjà en précommande à partir de 149 € sur le site de Samsung.