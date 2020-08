Galaxy Z Fold 2 : nouvelle série de photos en fuite

Le Galaxy Z Fold 2 se Samsung sera prochainement officialisé, mais pas la peine d'attendre la conférence Unpacked, les clichés officiels du smartphone pliable nouvelle génération sont déjà disponibles.

C'est aujourd'hui que Samsung tient son événement Unpacked qui révélera les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, la Galaxy Watch 3 ainsi que son Galaxy Z Fold 2 5G.

On peut toutefois déjà voir à quoi ressemblera le smartphone pliable nouvelle génération grâce à des clichés volés. Le terminal se déclinera en deux couleurs : bronze et noir. On peut voir que Samsung mise sur un écran en façade bien plus imposant que sur le précédent module avec une diagonale de près de 6 pouces.

On y devine d'ailleurs un poinçon pour l'appareil photo situé en façade. Le dos de l'appareil laisse également apparaitre un module photo constitué de 3 capteurs, mais impossible de savoir s'il héritera des modules du Galaxy S20.