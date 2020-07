Samsung Galaxy Z Fold 2 : commercialisation le 18 septembre au même prix ?

Présenté le 5 août prochain lors de l'événement Galaxy Unpacked, quand le smartphone avec écran pliable Samsung Galaxy Z Fold 2 sera-t-il effectivement disponible ?

Ce détail reste secret mais les rumeurs tablent sur une commercialisation à partir du 18 septembre.

Conservant le même design mais renouvelant la fiche technique, le smartphone devrait offrir un grand affichage souple de 7,7 pouces (déplié) Super AMOLED se repliant comme un livre en plus d'un affichage 6,23 pouces Super AMOLED sur la face externe.

Il offrira une compatibilité 5G grâce au SoC Snapdragon 865+ et proposera au dos un triple capteur photo en configuration 64 + 12 + 12 megapixels, avec un capteur 10 megapixels dans un poinçon central sur l'écran principal. La batterie de 4356 mAh (en deux éléments) profitera d'une charge de 15W.

Mais s'il y avait quelque espoir que le Galaxy Z Fold soit moins cher que les quelque 2000 € du modèle original, celui-ci est douché puisqu'il est question d'un tarif de 2 398 000 wons coréens, soit 1700 € qui, TVA et taxes diverses ajoutées, devrait refaire un prix supérieur à 2000 €.

Et c'est sans compter avec l'édition spécial Thom Browne qui fera grimper le tarif à près de 4 millions de wons, soit 2836 €, et plus de 3000 € une fois les taxes ajoutées.