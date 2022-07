Les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 se montrent avant l'heure

Ils ne sont pas encore officialisés par la marque que les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 de Samsung s'affichent dans des clichés officiels en fuite sur la toile.

C'est à nouveau le leaker Evan Blass qui partage ces clichés récupérés auprès d'une de ses sources et qui montrent les nouveaux appareils haut de gamme de Samsung de face.

On peut ainsi constater que le design ne changera pas énormément par rapport à la première génération. On peut toutefois distinguer les coloris dans lesquels sera décliné chaque smartphone : gris, or, bleu et rose pour le Z Flip 4 et noir, or et bleu pour le Z Fold 4.

Selon de précédentes rumeurs, le Z Fold 4 serait doté du tout nouveau Soc Snapdragon 8+ Gen1 associé à 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage. La partie photo évoluerait pour proposer un capteur principal 50 MP associé à un ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif 10 MP pour un zoom optique X3.

Samsung dévoilera officiellement ses appareils le 10 aout prochain.