Le Galaxy Z Flip4 se montre encore, la pliure moins visible

Cette année encore, le Galaxy Z Flip4 devrait être le moteur de la croissance du segment des smartphones pliants chez Samsung. Plus abordable que le Galaxy Z Fold, il jouera de nouveau de son format compact et de son écran repliable renouvelant le genre presque disparu du clapet.

Une nouvelle fuite montre un prototype du smartphone sous toutes les coutures et confirme un élément : le Z Flip4 sera très proche dans son design de l'actuel Z Flip3.

Même design, peu ou prou

La vidéo de TechTalkTV montre un smartphone reprenant les mêmes bases, avec un double capteur photo externe se partageant la largeur de l'appareil avec un écran secondaire pour les notifications.

Ce dernier sera légèrement plus grand sur ce modèle. La charnière semble toutefois plus discrète et laisse espérer une pliure de l'écran souple moins visible.

Si les fondamentaux restent, la fiche technique doit évoluer vers un SoC Snapdragon 8 Gen 1+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (on évoque jusqu'à 512 Go), ainsi qu'une batterie de 3400 mAh, en espérant qu'elle offre une meilleure autonomie, qui constitue l'un des points noirs du Z Flip3.