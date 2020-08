Un système de vérification du nom réel pour les gamers chinois

Ces régulateurs vont désormais encore plus loin, car toute personne souhaitant jouer à un jeu vidéo va devoir maintenant se connecter avec son vrai nom, grâce à un système d'authentification géré par l'État qui devrait être déployé d'ici septembre.

Le plan est en cours d'élaboration depuis un certain temps, le gouvernement faisant pression pour des contrôles plus stricts sur la base de l'argument selon lequel il doit protéger les mineurs. En 2019, l'Administration d'État de la presse et des publications a introduit de nouvelles limites sur le temps et l'argent que les mineurs peuvent consacrer aux jeux. Toute personne de moins de 18 ans est limitée à 90 minutes de jeu en semaine et à trois heures les jours fériés. Ces limites sont nominatives, en effet les joueurs sont tenus de donner leurs vrais noms qui peuvent être comparés aux numéros d'identification. Tencent et NetEase, les deux plus grandes sociétés de jeux du pays, ont pris une longueur d'avance sur ces plans en introduisant leurs propres systèmes de vérification.

Ces systèmes ont également donné aux enfants un aperçu des types de solutions de contournement innovantes sur lesquelles ils pourraient s'appuyer pour passer plus de temps à jouer à l'avenir. Certains ados sont déjà allés jusqu'à utiliser de faux identifiants, un enfant s'est même fait passer pour son grand-père en se pinçant la gorge pour paraître plus âgé au service client. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement du système national de vérification ou sur sa ressemblance avec les systèmes indépendants déjà en place.

Lors de l'expo, Feng a déclaré que les régulateurs avaient commencé à inspecter les jeux et que d'autres inspections étaient en cours. Au premier semestre de cette année, près de 100 jeux ont été sanctionnés pour avoir fonctionné sans autorisation. Ce mois-ci, Apple a également supprimé des milliers de jeux mobiles non approuvés de son App Store en Chine, comblant une faille sur laquelle les fabricants de jeux s'appuyaient depuis des années.

Jusqu'à présent, il semble que l'industrie du jeu en Chine n'a pas beaucoup souffert de ces changements, en grande partie grâce à la pandémie de Covid-19 qui a maintenu les gens à l'intérieur. Le boom des jeux qui en a résulté a entraîné une hausse des ventes de jeux chinois de plus de 22% à 139,4 milliards de yuans (19,9 milliards de dollars américains) au cours des six premiers mois de cette année.