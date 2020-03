Huawei et Tencent unis autour d'une nouvelle plateforme de Cloud Gaming

Les deux mastodontes chinois Huawei et Tencent ont trouvé un nouvel accord de partenariat pour développer leur propre plateforme de Cloud Gaming.

Alors que Huawei vient de lever le voile sur sa gamme de smartphones P40, on apprend que la marque vient de se tourner vers Tencent pour un accord de développement d'une plateforme commune de Cloud Gaming.

Les deux géants de la tech en Chine ont annoncé leur collaboration dans le cadre de la Huawei Developer Conference en Chine, mais le Cloud Gaming ne sera pas le seul axe de développement. L'accord vise ainsi la création d'un laboratoire d'innovation qui se focalisera sur le Cloud Gaming, mais également sur l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle et augmentée.

La plateforme de Cloud Gaming qui naitra de cette alliance s'orientera vers le low cost tout en proposant du contenu de haute qualité. Le service sera baptisé GameMatrix et se basera sur l'écosystème Kunpeng de Huawei.

Tencent met un pied de plus dans le Cloud Gaming après divers partenariats noués avec Razer, Nvidia, Intel et Start. Pour Huawei, disposer d'un nouveau service permettra de diversifier un peu plus le catalogue du groupe, mais aussi de proposer une plateforme à travers ses smartphones comme un argument supplémentaire de taille.