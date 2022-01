Garmin Epix : la montre sportive connectée avec écran AMOLED

Si la série Fenix 7 se veut sans concession, la montre connectée sportive Garmin Epix veut être aussi à l'aise dans la vie quotidienne que dans l'activité physique tout en offrant des prestations haut de gamme.

Elle propose ainsi un affichage AMOLED 1,3 pouce Always On haute définition et lisible en toutes conditions de luminosité. Comme les Fenix 7, l'affichage est tactile pour des manipulations plus intuitives.

La Garmin Epix fait la part belle aux matériaux de qualité (saphir pour le verre protecteur, boîtier titane...) et offre jusqu'à 16 jours d'autonomie. Montre du quotidien affichant notifications, appels / SMS, messages des réseaux sociaux ou rappels de calendrier, elle est aussi taillée pour l'aventure et propose tout un panel de fonctions pour le suivi de l'activité quotidienne et du sport, entraînement compris.

On retrouve Garmin Coach pour recommander des entraînements personnalisés et des fonctionnalités comme Stamina pour disposer d'informations permettant de gérer son allure et son endurance.

La montre Garmin Epix propose suivi de la respiration, du stress, du sommeil, Body Battery pour évaluer la réserve d'énergie et adapter les temps de repos en conséquence et elle dispose de nombreux modes sportifs pour les activités d'extérieur comme d'intérieur.

Son module GPS, compatible avec divers systèmes de positionnement permet de profiter d'un positionnement avec cartographie TopoActive et SkiView, la montre pouvant fonctionner 42 heures en mode GPS.

La montre connectée sportive Garmin Epix est déjà disponible et proposée en plusieurs finitions avec des tarifs allant de 799,99 € à 899,99 €.