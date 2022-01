Garmin Fenix 7 : la montre connectée sportive passe à l'écran tactile et au verre solaire

Le vaisseau amiral de Garmin en matière de montre connectée passe à la génération 7 et s'ouvre à l'écran tactile et au verre solaire.

La marque Garmin renouvelle sa série de montres connectées haut de gamme Fenix destinée aux sportifs aguerris avec une gamme Fenix 7 (déclinée en variantes Fenix 7s et Fenix 7X) qui apporte du changement à plusieurs niveaux.

Tout d'abord, les nouvelles montres sportives optent pour un écran tactile alors qu'elles se manipulaient jusqu'à présent uniquement à l'aide des boutons, plus faciles à activer précisément avec des gants ou les doigts mouillés.

La technique semble avoir suffisamment bien évolué pour permettre l'intégration de cette fonction. L'autre innovation vient de la possibilité d'opter pour un verre solaire, voire un verre Sapphire Solar.

L'écran intègre une couche transparente permettant une recharge à l'énergie solaire. Celle-ci reste lente mais permet de toujours conserver un minimum d'énergie. Garmin indique avoir largement augmenté la "zone de captation de l'énergie solaire" permettant de revendiquer 5 semaines d'autonomie en mode montre connectée et jusqu'à 135 heures en mode GPS.

La marque a également fait le choix d'intégrer une lampe torche LED dans la montre avec même un mode deux tons (blanc et rouge) s'alternant et s'adaptant à la cadence du coureur pour être vu de loin.

Compatible tous réseaux satellitaires de positionnement

Les montres Fenix 7 intègrent des cartographies des pistes de ski et de 42 000 parcours de golf, ainsi que les cartes TopoActive multi-continents pour les Sapphire Solar.

On notera que la partie GPS accède à l'ensemble des systèmes satellitaires, avec une option multibande pour les versions Sapphire Solar pour assurer une meilleure précision même en zone à faible signal.

La fonction Up Ahead fournira toutes les indications en un seul écran, avec la direction à suivre mais aussi des points d'intérêt et des données pré-enregistrées pour un parcours (distance avant ravitaillement, points de contrôle, etc).

Des fonctions avancées de suivi sportif et d'entraînement

La série Fenix 7 reste destinée aux sportifs exigeants et continue de faire le plein de fonctionnalités pour assurer des entraînements de qualité et des sessions sportives riches en informations.

Plusieurs fonctions ont été ajoutées comme le mode Stamina permettant de suivre le niveau d'endurance des athlètes en course et de gérer l'effort dans le temps ou le mode Visual Race Predictor qui fournit des estimations de temps de course en fonction de l'historique et de la condition physique.

La fonction Temps de récupération combine de nombreux paramètres pour fournir une estimation plus précise du temps de repos nécessaire tandis que la Suggestion d'entraînement fait des propositions d'entraînement en fonction des attentes et de la forme physique de l'athlète.

Les montres Fenix 7 peuvent aussi servir au suivi de l'activité quotidienne avec moniteur de fréquence cardiaque et de la SpO2, respiration, stress, Body Battery (la réserve d'énergie estimée du corps) et analyse du sommeil.

Le prix de départ des modèles Garmin Fenix 7 est de 699,99 € avec différentes variations Fenix 7 / Fenix 7S / Fenix 7X en édition standard, Solar et Sapphire Solar, sans compter des finitions spécifiques (boîtier titane...).