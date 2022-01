Garmin Venu 2 Plus : la montre connectée sportive qui gère appels et envois de SMS

Garmin ajoute une variante à sa gamme de montres connectées Venu 2 avec le modèle Venu 2 Plus qui ajoute la possibilité de passer des appels et d'envoyer des SMS.

La marque Garmin complète sa gamme Venu, passée en Venu 2 depuis le printemps 2021 et à laquelle s'ajoute désormais la Garmin Venu 2 Plus, montre connectée pour le suivi d'activité quotidienne et sportive qui s'enrichit de plusieurs fonctionnalités.

Toujours dotée d'un écran tactile circulaire AMOLED et d'un boîtier étanche en 40, 43 ou 45 mm en acier inoxydable qui passe à trois boutons, elle promet une autonomie allant jusqu'à 9 jours, avec recharge rapide assurant une journée de fonctionnement en 10 minutes de charge (ou 1 heure en mode GPS et musique).

La smartwatch reste orientée sport avec ses capteurs de mouvement, son cardiofréquencemètre optique et son oxymètre de pouls qui sont aussi mobilisés pour le suivi de la qualité du sommeil.

Ces capteurs assurent un suivi des paramètres physiologiques tout au long de la journée et de la nuit avec des indicateurs et des recommandations. On trouvera aussi dans les algorithmes de Garmin un suivi du stress et de l'hydratation ainsi qu'un suivi du cycle menstruel et de grossesse.

L'indicateur Body Battery veut représenter la réserve d'énergie du corps afin de mieux gérer les phases de repos et de savoir quand organiser au mieux les sessions sportives.

Sur ce dernier point, la montre Venu 2 Plus offre 25 modes sportifs en extérieur comme en intérieur et fournit des recommandations, des exercices et des outils pour parfaire les entraînements.

Prise d'appels et gestion des SMS

Pendant l'activité sportive, on pourra écouter des morceaux de musique stockés dans la montre ou faire appell aux services de streaming musical (Spotify, Amazon Music, Deezer...) via la liaison Bluetooth avec le smartphone compagnon.

La montre pourra également servir pour le paiement sans contact grâce au support de Garmin Pay. La montre connectée Garmin Venu 2 Plus sait aussi afficher les notifications, rappels de calendrier et messages des réseaux sociaux.

Avec cette nouvelle évolution, il est désormais possible de passer et prendre des appels directement depuis la montre ou de gérer l'envoi de SMS grâce à l'assistant vocal du smartphone.

La montre connectée Garmin Venu 2 Plus est disponible dès à présent au prix de 449,99 € sur le site Garmin.com. Elle sera en démonstration sur le salon CES 2022 de Las Vegas.