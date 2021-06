Garmin Forerunner 55 : la montre sportive connectée facile d'accès pour le running

Avec la montre sportive Forerunner 55, la marque Garmin veut proposer l'essentiel pour une bonne pratique du running, ni plus ni moins. Ni plus parce que ses fonctionnalités se concentrent particulièrement sur cette activité (non exclusive puisqu'elle comprend 17 modes sportifs et exercices corporels) sans se disperser sous une pluie de fonctions annexes, et ni moins car elle est dotée d'un module GPS et d'un cardiofréquencemètre optique, ainsi que d'une série d'outils pour bien pratiquer et s'améliorer.

La montre connectée fournira toutes les données utiles pour suivre sa pratique du running (temps, distance, vitesse, cadence, rythme cardiaque...) avec des mesures réalisées d'un simple appui d'un bouton, et elle se transformera en coach sportif pour suggérer des exercices et calibrer des entraînements avec Garmin Coach en fonction du niveau du coureur.

La Forerunner 55 permet de surveiller la foulée pour rester dans le bon rythme ou de fournir des temps estimés de fin d'exercice afin d'aider à s'améliorer (et de constater aussi ses progrès), tout en donnant des indications sur les temps de récupération après effort.

Elle agit également comme une montre connectée standard en mesurant l'activité quotidienne (nombre de pas, calories brûlées, suivi du sommeil, suivi du rythme cardiaque en continu).

La montre Forerunner 55 joue la carte de la simplicité de l'affichage en évitant la surcharge d'information et promet jusqu'à deux semaines d'autonomie (et 20 heures avec GPS activé).

On retrouvera certains éléments comme une mesure en continu de l'état de stress (ou de détente) et le score de Body Battery (l'estimation de la réserve d'énergie du corps, pour choisir les meilleurs moments pour courir ou se reposer) propre aux montres Garmin.

On peut dès à présent trouver la montre Garmin Forerunner 55 dans plusieurs enseignes, dont Cdiscount qui la propose à 199,99 €.