Garmin : année 2020 record grâce aux ventes de montres connectées fitness et outdoor

Malgré la pandémie, Garmin s'offre une belle croissance de son chiffre d'affaires en 2020, notamment grâce au succès de ses montres fitness et outdoor.

Crise sanitaire et confinements n'ont pas freiné l'appétit du public pour les montres connectées sportives et beaucoup en ont au contraire profité pour s'équiper durant l'année 2020, entre moyen d'échapper à l'enfermement et remise en forme.

Garmin, spécialiste des montres connectées, a ainsi pu profiter de son positionnement spécifique sur les créneaux du sport et des activités d'extérieur pour tirer son épingle du jeu.

La firme annonce avoir connu un dernier trimestre 2020 record avec un chiffre d'affaires accru de 23%, atteignant 1,35 milliard de dollars.

Il termine une année très positive avec une hausse du CA de 11%, poursuivant un cycle de croissance annuelle démarré il y a cinq ans.

En développant une large gamme de montres connectées sportives pour les toutes les activités, de l'occasionnel à l'extrême, tout en proposant une application aux fonctionnalités riches, Garmin cultive son segment, entre montres généralistes et produits de pointe.

Garmin Venu Sq

Son segment des montres fitness a vu ses ventes bondir de 26% en 2020 témoignant d'une demande sans doute marquée par les contraintes de la pandémie, et qui se retrouve aussi dans le succès des produits de la marque dédiés au cyclisme.

Garmin Instinct Esports Edition

Les montres outdoor, avec leur gros design renforcé, leur longue autonomie adaptée aux treks et aventures extrêmes (dont celles de l'Esport), ont connu pour leur part une progression des ventes de 40% sur la fin d'année.

Autre témoin du nouveau contexte lié à la Covid-19, les produits de Garmin liés au segment Marine ont vu leurs ventes augmenter de 48%. Au contraire, les produits pour l'automobile et l'aviation ont reculé de 15%, reflets des restrictions de déplacement tout au long de l'année passée.

Garmin s'attend à une belle année 2021 en surfant toujours sur le succès des wearables et en espérant une plus grande liberté de mouvement.