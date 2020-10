Garmin Instinct Esports Edition : la montre connectée spéciale gamer

La marque Garmin continue de décliner sa robuste montre connectée Instinct en de multiples variantes et elle tente une approche du côté segment de plus en plus convoité du gaming et du streaming de jeux vidéo avec la nouvelle Garmin Instinct Esports Edition.

Cette dernière reprend les bases de la Garmin Instinct originale en termes de robustesse (résistance anti-chocs, étanchéité) et d'autonomie grâce à l'utilisation d'un affichage transflectif monochrome (sans rétroéclairage) peu gourmand en énergie et offrant une parfaite lisibilité même en plein jour.

Elle promet ainsi 14 jours en mode smartwatch et jusqu'à 80 heures en mode esports.

Ce dernier se concentre sur l'analyse du rythme cardiaque grâce à la technologie Garmin Elevate et sur la mesure du niveau de stress en temps réel "pour assurer concentration et efficacité aux joueurs d'esports, leur permettant de mieux gérer leurs ressources physiques et mentales".

Avec l'outil d'intégration Str3amup!, il sera même possible d'afficher rythme cardiaque, niveau de stress et données Body Battery durant le stream, ajoutant une couche de données censée renforcer les liens avec le public.

Bien sûr, toutes les données de la Garmin Instinct Esports Edition sont récupérées et et analysées dans l'application Garmin sur smartphone pour un suivi dans le temps comme pour un sportif, avec toujours le suivi du sommeil, le niveau d'énergie de l'utilsateur (pour choisir par exemple le meilleur moment pour pratiquer) et l'intégration d'une trentaine d'applications sportives et de suivi d'activité.

La nouvelle montre Garmin Instinct Esports Edition est disponible dès à présent au prix de 299,99 €.