Garmin Venu 2 et 2S : les montres connectées qui veillent sur la santé

La marque Garmin met à jour sa gamme Venu avec les modèles Venu 2 et Venu 2S qui veulent aller plus loin dans le suivi de la santé et du sport.

Ayant profité en 2020 de belles ventes grâce aux montres connectées sportives, la marque Garmin continue d'étoffer ses gammes avec deux nouvelles montres Garmin Venu 2 et Venu 2S au profil toujours polyvalent mais voulant renforcer le suivi de santé au quotidien.

La Venu 2 exploite un boîtier de 45 mm avec bracelet 22 mm tandis que la Venus 2S propose un boîtier 40 mm avec bracelet 18 mm, avec un affichage AMOLED tactile couleur protégé par du verre Gorilla Glass.

Les deux montres misent sur leurs fonctions sportives mais aussi sur un suivi avancé de la santé avec le suivi continu du rythme cardiaque (avec alertes hautes et basses), l'âge fitness, le suivi de qualité du sommeil (avec plusieurs paramètres étudiés : mouvements, respiration, taux d'oxygène), le suivi de la respiration, l'oxymètre de pouls, le suivi du stress et de l'hydratation et le cycle menstruel.

On retrouve les valeurs sûres comme la mesure Body Battery pour anticiper les temps optimum d'entraînement ou de récupération, tandis qu'une nouvelle fonction Aperçu Santé fournit un ensemble de données sur des sessions de 2 minutes.

Garmin Venu 2

La partie sport des Venu 2 / 2S comprend 25 modes sportifs et des entraînements spécifiques pour Crossfit, ainsi que des exercices de renforcement musculaire. En extérieur, les montres pourront détecter une chute et alerter des proches en fournissant la position GPS.

On trouvera également un espace de stockage pour de la musique (et playlists Spotify, Amazon Music et Deezer), le paiement sans contact Garmin Pay et les notifications des applications du smartphone compagnon, comme toute bonne smartwatch.

Garmin Venu 2S

Côté autonomie, la Venu 2, plus imposante, offrira 11 jours de fonctionnement dont 8 heures avec GPS activé. La Venus 2S ira quant à elle jusqu'à 10 jours d'autonomie et 7 heures en mode GPS.

Les deux modèles proposent une charge rapide assurant une journée de fonctionnement / 1h de GPS en seulement 10 minutes de charge.

Les montres Venu 2 et Venu 2s sont commercialisées à partir de 399,99 € sur le site de Garmin.