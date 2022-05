Trois offres de folie avec le Xiaomi 11T Pro, la montre Garmin Venu 2 Plus et la TV OLED LG 55C

Aujourd'hui, nous vous avons dégoté pour vous de très belles réductions dont ce top 3 avec la montre connectée Garmin Venu 2 Plus, le smartphone Xiaomi 11T Pro et la TV LG OLED55C11LB.

Commençons notre top 3 par la montre connectée Garmin Venu 2 Plus qui profite d'une excellente réduction sur Amazon.

Cette dernière exploite un boîtier de 1,3" avec un bracelet de 22 mm. Son écran couleur AMOLED offre une définition de 416 x 416 px. La montre est dotée de fonctions sportives, mais aussi de suivi avancé de la santé avec le contrôle du rythme cardiaque, le suivi de la qualité du sommeil (avec plusieurs paramètres étudiés : mouvements, respiration, taux d'oxygène), le suivi de la respiration, le suivi du stress et de l'hydratation, l'oxymètre de pouls et même le cycle menstruel. De plus, vous profitez d'un assistant vocal.

La partie sport de la Garmin Venu 2 Plus vous accompagne sur 25 modes sportifs et des entraînements spécifiques pour crossfit, ainsi que des exercices de renforcement musculaire. En ce qui concerne l'autonomie, la montre connectée offre 11 jours de fonctionnement ou 8 heures avec GPS activé.

Sur Amazon, la montre connectée Garmin Venu 2 Plus est au prix de 362 € au lieu de 450 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la télévision LG OLED55C11LB qui est également en promotion sur la Carrefour.

Elle est équipée d'un écran OLED 4K de 55 pouces, soit 138 cm, avec une résolution native de 3840 pixels x 2160 pixels et une fréquence de balayage de 100 Hz. La TV est compatible avec Alexa et Google Assistant et propose de nombreuses applications comme Netflix, Disney+…

La connectique est composée de quatre ports HDMI 2.1, de trois ports USB 2.0, d'une entrée satellite et antenne et enfin d'une prise casque. Vous pouvez connecter votre smartphone à votre télévision grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi.

Sur le site de Carrefour, la TV LG OLED 55C11LB est au prix de 1099 € au lieu de 1599 €.

Finissons avec le smartphone Xiaomi 11T Pro qui voit son prix chuter de plus de 25 % sur Amazon.

Il est équipé d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est pourvu d'un processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. L'OS MIUI 12.5 est installé et se base sur Android 11. Le Xiaomi 11T Pro est compatible Bluetooth 5.2 et WiFi 6.

Du côté de la photo, il intègre un capteur principal de 108 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un zoom de 5 MP. En façade, une caméra de 16 MP vous accompagnera pour vos selfies. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh offre une bonne autonomie et un chargeur rapide plus puissant de 120 W permet une recharge en 17 minutes.

Sur Amazon, le smartphone Xiaomi 11T Pro est au prix de 461 € au lieu de 630 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la chute du prix sur le très bon smartphone realme GT Master avec notre sélection (PC portable, TV...) ou encore Sosh qui lance deux nouveaux forfaits mobiles à partir de 6,99 € par mois !