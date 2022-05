realme GT Master : CHUTE du prix sur ce très bon smartphone avec notre sélection (PC portable, TV...)

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone realme GT Master 128 Go ainsi que des PC portables, des écrans PC, des TV, des claviers, etc.

Aujourd’hui, nous mettons en avant le smartphone realme GT Master qui profite d’une belle réduction sur le site de Rueducommerce.

Il est doté d’un écran 6,43" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. Le mobile est propulsé par le SoC Snapdragon 778G épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. De plus, il est doté d’une batterie de 4300 mAh et d’un chargeur de 65 W pour une recharge totale en seulement 33 minutes.

Sur l’arrière du smartphone, nous notons la présence d’un bloc photo avec un module principal de 64 MP, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Et sur l’avant, un capteur photo de 32 mégapixels est présent, idéal pour faire des selfies.

Sur le site de Rueducommerce, le smartphone realme GT Master 6+128 Go est au prix de 240 € au lieu de 349 €.



Et voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour :

