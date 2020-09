Garmin Venu Sq : la montre connectée sportive plus abordable

La marque Garmin s'est spécialisée dans les montres connectées sportives haut de gamme avec des produits exigeants voulant toucher les sportifs confirmés prêts à mettre plusieurs centaines d'euros dans un appareil multifonctions.

La Garmin Venu Sq sortira de cette catégorie pour revenir une expérience moins complexe et à un tarif plus abordable. Dotée d'un boîtier carré aux angles arrondis qui en rappellera d'autres mais qui change des boîtiers ronds de la plupart de ses montres, la nouvelle smartwatch proposera un affichage 1,3 pouce 240 x 240 pixels avec dalle LCD protégé par du verre Gorilla Glass 4.

Compatible Bluetooth, elle embarquera son propre module GPS et aura une fonction SOS. Armée d'un cardiofréquencemètre optique au dos, elle conservera les aptitudes d'une montre de suivi d'activité quotidienne et sportive avec mesure de la fréquence cardiaque, du nombre de pas et de l'oxymétrie de pouls, les données étant ensuite traitées et synthétisées via l'application Garmin sur smartphone.

Elle disposera même d'une puce NFC pour réaliser des paiements sans contact. Une variante Garmin Vertu Sq Music embarquera en outre 4 Go de mémoire de stockage.

Le site WinFuture indique que les deux montres Garmin Vertu Sq et Vertu Sq Music seront disponibles dans le courant du mois à des tarifs respectifs d'environ 200 € et 250 € (vraisemblablement légèrement plus en France du fait des taxes) et en plusieurs coloris. On devrait notamment les retrouver dans des enseignes comme Darty et Amazon à partir du 23 septembre.