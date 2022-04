Garmin Vivosmart 5 : le bracelet connecté qui vous veut du bien

Pour son nouveau bracelet connecté Vivosmart 5, Garmin mise toujours sur son savoir-faire en matière de suivi d'activité quotidienne et sportive mais tout en proposant un outil simple et facile d'utilisation.

Le bracelet fait le choix d'un bracelet interchangeable entourant un bloc principal avec un affichage plus grand, lumineux et lisible, le tout étaant résistant à l'eau (5 ATM) et offrant une autonomie jusqu'à 7 jours.

A l'arrière, un cardiofréquencemètre permet un suivi du rythme cardiaque en continu et peut alerter en cas de détection d'arythmie, ainsi que l'oxymétrie sanguine avec sa fonction Pulse Ox.

Le bracelet réalise également un suivi du sommeil avec un score de sommeil, le suivi de la respiration et les différents stades.

Pour le sport, différents modes sont disponibles pour de l'activité en extérieur, intérieur et piscine. Couplé à un smartphone compagnon et avec l'application Garmin, il sera possible de générer des parcours précis via GPS.

A ceci s'ajoute une fonction d'urgence pouvant déclencher un message à un proche avec la position. Plus simple d'utilisation qu'une montre connectée, le bracelet permet tout de même d'afficher les notifications du smartphone et un Morning Report pour bien démarrer la journée.

Le bracelet connecté Garmin Vivosmart 5 est disponible dès à présent au prix de 149,99 € sur le site Garmin.