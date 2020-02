GDC 2020 : Microsoft, Epic et Unity feront défection à cause du coronavirus

L'événement GDC 2020 va-t-il subir le même destin que le MWC 2020 ? Les annulations s'enchaînent avec Microsoft, Epic Games et Unity.

Le salon MWC 2020 de Barcelone a été annulé quelques jours avant son ouverture pour cause d'épidémie de coronavirus qui, à ce moment, ne touchait très majoritairement que la Chine.

Depuis, l'épidémie s'est installée dans plusieurs pays et sur presque tous les continents, rendant l'organisation de grands événements toujours plus compliquée. La GDC 2020 (Games Developer Conference) qui doit se tenir mi-mars à San Francisco, est toujours officiellement maintenue mais fait face désormais à des séries d'annulations.

Dès le 20 février, Facebook et Sony avaient annoncé qu'ils renonçaient à assurer leur présence sur l'événement. Facebook est allé plus loin depuis en annulant aussi sa grande conférence annuelle F8, lieu habituel des grandes annonces autour des produits Oculus et des nouveaux services.

Depuis, d'autres annulations de grands groupes ont été annoncées. C'est le cas de Microsoft qui n'aura finalement pas de stand sur place mais qui réalisera malgré tout ses annonces via une conférence en ligne.

Epic Games et Unity ont également fait le choix d'annuler leur présence à la GDC 2020, indiquant ne vouloir prendre aucun risque avec la santé de leurs salariés. L'éditeur Electronic Arts devrait aussi faire défection.

Les grands événements internationaux sont donc en souffrance cette année, avec la difficile décision de maintenir les salons même allégés de leur contenu ou d'annuler, avec des conséquences financières et économiques lourdes.

Et déjà, les regards se tournent vers le WWDC 2020, l'événement développeur annuel d'Apple au début du mois de juin, tandis que la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo cet été dépendra de l'évolution de la situation.