Le revendeur Gearbest devrait déclarer faillite

Selon plusieurs sources, le propriétaire du site Gearbest devrait déclarer faillite. Des signes avant-coureurs montraient depuis quelque temps une défaillance de Gearbest comme une perte de qualité du service client, un changement de politique qui mettait de côté ses affiliés, des remboursements interminables à venir et la grosse flambée des prix. Tous ces éléments expliquent d'ailleurs pourquoi nous avions nous-mêmes cessé de mettre en avant leurs produits.

Ce problème ne date pas d’hier. Depuis 2020, le site était régulièrement en rupture de stock et quand on réussissait tant bien que mal à commander, il fallait être sacrément patient pour recevoir sa commande. Les clients ont commencé petit à petit à fuir le site pour d’autres plateformes jugées plus fiables comme AliExpress.

La fermeture soudaine de Gearbest, et surtout sans communication, laisse une bonne partie de ses clients sur le côté. Avec des commandes en cours depuis des mois pour certains, ils ne sont pas sûrs de pouvoir récupérer leur investissement.

Le service client ne passant que par le site, il est donc impossible de les contacter autrement pour demander réparation sachant que la situation s’aggravera encore si la société ferme définitivement ses portes, ce qui semble malheureusement se confirmer. Si vous aviez acheté via PayPal, comme nous le recommandons souvent pour des achats hors de France, vous pouvez profiter de la garantie Paypal en faisant une réclamation et une demande de remboursement.

Même son de cloche chez de nombreux partenaires affiliés qui sont toujours en attente de toucher leurs commissions pour les ventes réalisées. La société reste silencieuse et n’a toujours publié aucun communiqué... Gearbest a été très longtemps considéré comme un excellent revendeur qui proposait des livraisons rapides et surtout des prix défiant toute concurrence, notamment il y a quelques années de cela, mais la crise du covid et le changement d'une politique interne auront eu raison de la société en quelques mois.

Pour ceux qui souhaitent toujours obtenir des prix très intéressants, en toute sécurité et avec une livraison très rapide (depuis l'Europe ou la Chine) nous ne pouvons que vous conseiller AliExpress du géant Alibaba, l'équivalent d'Amazon en Chine. AliExpress mène en effet depuis quelque temps une forte politique d'expansion en Europe et donc aussi en France en mettant en place une politique similaire à celle d'Amazon en son temps, à savoir déployer des entrepôts sur tout le territoire européen (et également en France) pour des livraisons garanties sans frais de douane et livrées en quelques jours. Et même pour les produits expédiés de Chine, le délai est généralement de 3 semaines et d'une grande fiabilité.

Sachant que AliExpress intègre des milliers de revendeurs (et de plus en plus de revendeurs français d'ailleurs), mais également les boutiques officielles des constructeurs (Xiaomi, OnePlus, Dreame, Blackview...), vous pouvez donc acheter chez eux en toute confiance. Nous vous invitons par exemple à consulter notre bon plan du jour avec de très nombreux produits AliExpress en promotion dont une chaise gaming et de nombreux smartphones.