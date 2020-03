GeForce Now : 5 nouveaux titres au catalogue

Après avoir vu deux éditeurs de renom quitter sa plateforme, Nvidia annonce l'arrivée de 5 nouveaux titres au sein de son service de Cloud Gaming GeForce Now.

Si Bethesda et Activision Blizzard ont quitté (temporairement on l'espère) le service GeForce Now ces dernières semaines, Nvidia souhaite rassurer en annonçant l'arrivée de 5 nouveaux titres à son catalogue.

Les joueurs qui ont déjà souscrit à l'offre payante du GeForce Now (gratuite ou à partir de 5,49 euros par mois) pourront ainsi profiter de ces 5 nouveaux titres:

Il faudra disposer des licences des titres pour y accéder au sein du service, aucun titre n'ayant été annoncé comme intégré à la catégorie gratuite.