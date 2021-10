GeForce Now : les jeux Electronic Arts débarquent sur le service de streaming

La plate-forme de streaming de jeux GeForce Now inaugure un partenariat avec Electronic Arts et ajoute à son catalogue plusieurs titres de l'éditeur.

Le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia poursuit sa progression et revendique plus de 12 millions de membres grâce à une présence sur plus de 70 marchés et plus de 20 millions d'heures de sessions de jeu mensuelles supportés par une trentaine de datacenters.

Ces derniers mois, le service a étendu sa présence et permet de profiter de titres demandant de grosses ressources sur PC, Mac, chromebooks, Shield TV et appareils mobiles.

Le catalogue s'étoffe désormais de titres venant d'Electronic Arts, avec pour commencer quatre titres, en plus d'Apex Legends, déjà présent :

Battlefield 1 Revolution

Dragon Age : Inquisition

Mirror's Edge Catalyst

Unravel Two

Ce n'est que le début de cette nouvelle association et d'autres jeux EA devraient rejoindre le catalogue au fil des prochaines semaines. GeForce Now met en avant la facilité d'accès pour les développeurs puisque l'intégration au catalogue ne nécessite pas de portage spécifique et pour les utilisateurs la possibilité de jouer aux derniers titres sans l'inconvénient du téléchargement et des mises à jour des titres, le lancement étant instantané une fois la session de jeu en cloud allouée.

GeForce Now propose toujours un service gratuit mais limité à des sessions d'une heure et un accès se faisant sur liste d'attente,ou bien un abonnement à 9,99 € / mois (ou un peu moins pour un achat annuel) avec accès prioritaire et sessions de jeu étendues.