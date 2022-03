GeForce Now : l'offre RTX 3080 devient mensuelle

Au mois de décembre dernier, Nvidia communiquait autour de son offre GeForce Now et plus particulièrement de la formule RTX 3080 pour les joueurs les plus exigeants.

La formule initialement réservée aux utilisateurs ayant précommandé en octobre devenait ainsi accessible à tous, sous réserve d'un abonnement semestriel, facturé 99,99€ les 6 mois.

L'offre devient désormais encore plus accessible puisque Nvidia passe à une formule mensuelle et propose ainsi à chacun de profiter de la puissance d'une RTX 3080 dédiée pour seulement 19,99€ par mois.

Certes le prix est moins intéressant que l'offre semestrielle, néanmoins elle devrait permettre à chacun de se faire une idée des améliorations apportées par la RTX3080 au sein de l'offre de Cloud Gaming de Nvidia. Par ailleurs, les formules étant sans engagement, l'offre pourrait permettre de réaliser quelques économies.

Rappelons que l'offre RTX 3080 du GeForce Now propose d'accéder à un flux vidéo 1440p à 120 Hz ou 4K à 60 fps en HDR.La latence du service est réduite et l'accès prioritaire sur cette formule et sans limite de temps de jeu.