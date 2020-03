GeForce Now : il n'est (temporairement) plus possible de souscrire à l'offre payante

Inutile de chercher à souscrire à l'abonnement payant sur la plateforme GeForce Now : l'offre est temporairement indisponible depuis quelques jours.

Le service GeForce Now de Nvidia est victime de son succès : il n'est désormais plus possible de souscrire à l'abonnement payant (offre Fondateur), depuis quelques jours.

Nvidia explique ainsi avoir besoin d'augmenter la capacité de ses serveurs pour répondre à la demande et permettre ainsi à chacun de jouer dans des conditions optimales.

La solution gratuite reste disponible malgré tout, avec les limites concernant les sessions de 1 heure.

Le blocage ne concerne visiblement que les services Européens du GeForce Now. Nvidia doit donc ajouter des serveurs supplémentaires dans ses centres localisés en Europe. Actuellement on ne sait pas combien de temps cela prendra. Malgré tout, il est bon de voir Nvidia préférer l'arrêt des nouvelles souscriptions plutôt que de privilégier le surbooking tout en dégradant l'expérience des joueurs.