GeForce Now : Nvidia introduit un abonnement RTX 3080 pour son cloud gaming

L'offre de cloud gaming GeForce Now de Nvidia accueille un nouvel abonnement estampillé RTX 3080. Il est d'abord proposé aux membres fondateurs et prioritaires avec un accès anticipé pour une précommande. Il sera déployé en Amérique du Nord à partir du mois de novembre prochain, et en décembre en Europe.

En quantités limitées, l'abonnement est à 99,99 € pour une période de six mois. Il comprend des sessions de jeu allongées de 8 heures, des définitions de jusqu'à 1440p sur PC et Mac avec du 120 images par seconde (y compris sur certains appareils Android), 4K HDR sur Nvidia Shield TV en tenant compte du H.265.

C'est un accès exclusif à des serveurs dits RTX 3080 ou en l'occurrence, pour des performances équivalentes avec des GPU RTX 3080. Les serveurs sont équipés d'un CPU 8 cœurs / 16 threads (AMD Ryzen Threadripper Pro), 28 Go de RAM DDR4, un stockage SSD PCIe Gen 4. Il est souligné 35 téraflops de puissance GPU.

Dans ses datacenters, Nvidia s'appuie sur des supercalculateurs SuperPOD GeForce Now qui regroupent des serveurs, avec chacun plus d'un millier de GPU pour une puissance graphique supérieure à 39 pétaflops.

Pour GeForce Now RTX 3080, Nvidia vante une latence très faible. En 120 fps et avec le jeu Destiny 2, elle est de 56 ms, contre 81 ms avec la précédente offre GeForce Now à 60 fps et l'équivalent d'une RTX 2080. Une comparaison est faite avec une latence de 93 ms pour le même jeu sur Xbox Series X à 60 fps, et 175 ms avec xCloud.

Nvidia recommande une bande passante d'au moins 35 Mbps pour un streaming pouvant atteindre 1440p à 120 images par seconde. " Les membres de GeForce Now ont accès à plus de 1 100 jeux, et de nouveaux jeux sortent chaque jeudi. "