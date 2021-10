GeForce Now : le service de Cloud Gaming s'installe sur Xbox Series

On pouvait déjà profiter de jeux Xbox sur PC via le Xbox Game Pass, désormais c'est l'inverse : les jeux PC s'invitent sur Xbox Series grace au GeForce Now.

Cela faisait quelques semaines que le service GeForce Now était accessible sur Xbox via le navigateur Edge, il s'agissait là d'une phase de test pour Microsoft et Nvidia puisque le service avait finalement été verrouillé, pour mieux revenir de façon plus officielle.

Il est dont désormais possible de profiter directement du service de Cloud Gaming GeForce Now sur les Xbox Series S et X pour jouer à ses jeux achetés sur Steam, GoG, Epic Games.

Comme sur PC, le service propose une offre gratuite avec des sessions limitées dans le temps et en définition. D'autres offres permettent de gagner en définition, mais également de profiter d'accès direct à des jeux. Rappelons qu'actuellement, le service GeForce Now est également le plus performant : il propose un input lag très faible comparé à la concurrence comme Stadia, Shadow ou même le service xCloud de Microsoft.

Récemment, Nvidia annonçait également l'arrivée d'une nouvelle offre garantissant le fonctionnement sous RTX 3080 et du streaming en 4K avec un input lag encore plus réduit. La seule contrainte reste actuellement la nécessité d'avoir une connexion à Internet suffisamment performante pour tirer pleinement profit du service.

Pour l'instant, l'accès à GeForce Now se fait toujours via le navigateur Edge intégré aux consoles, mais on espère qu'une application dédiée sera prochainement proposée.