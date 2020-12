GeForce RTX 3060 Ti: le modèle custom d'Inno3D sera vendu 463€

La nouvelle GeForce RTX 3060 Ti de Nvidia devrait arriver sur le marché avant la fin de la semaine, et elle a récemment été référencée chez un revendeur italien.

Première carte à exploiter la puce de Nvidia, la Twin X2 OC d'Inno3D qui vient donc d'apparaitre au tarif de 463 euros. Il s'agit d'une version retravaillée qui profite d'un overclocking d'usine et d'un système de refroidissement custom.

Étant donné que le prix conseillé de la version basique est de 399$ hors taxes, le modèle évoqué reste finalement proche des 420€ anticipés jusqu'ici pour la version standard.

On devrait également voir arriver la RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS Master qui sera la plus chère des cartes avec cette puce connue pour le moment et qui s'affichera à 563€.

Rappelons que la RTX 3060 Ti est basée sur un GPU GA104-200 gravé en 8 nm qui embarque 4864 coeurs Cuda, 152 Tensor Cores et 38 coeurs Ray Tracing. Le tout est cadencé à 1410 MHz d'usine et 1665 MHz en boost, les cartes embarqueront 8 Go de GDDR6 avec un bus à 256 bits à 14 Gbps pour une bande passante de 448 Go/s et un TDP de 200 watts.