Genshin Impact : la version PS5 pour bientot

Le jeu à succès Genshin Impact sortira prochainement dans une version next Gen sur PS5 et s'offre quelques images et une date de sortie.

Genshin Impact est l'un des jeux qui fait le plus parler de lui ces derniers mois notamment du fait de son succès sur mobile. Il faut dire qu'il est assez rare de voir des jeux aussi denses s'inviter sur smartphone avec des graphismes d'un tel niveau, le tout en Free to play.

Mais le titre profite également de la dimension Crossplay en se voulant accessible sur PC, PS4 et Xbox One... Et prochainement sur PlayStation 5 avec des graphismes revus et corrigés pour l'occasion.

MiHoYo a ainsi annoncé que Genshin Impact sortirait sur PS5 au cours du printemps 2021, soit dans les mois qui viennent. Pour l'occasion, le titre sera proposé en 4K avec des temps de chargement réduits.