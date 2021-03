Ghost Recon Breakpoint n'est pas mort et annonce du contenu

Les joueurs de Ghost Recon Breakpoint ne seront pas abandonnés cette année, c'est la promesse faite par Ubisoft et ses développeurs. Dans un communiqué, on apprend ainsi que du contenu est bel et bien en préparation du côté du titre sorti en 2019.

Après une mise à jour 3.10 en janvier dernier et l'ajout de 9 nouvelles missions, il faudra donc s'attendre à divers événements au sein du titre. Sans donner trop de précision pour l'instant, l'équipe de développement devrait partager une feuille de route complète pour 2021 d'ici quelques semaines.