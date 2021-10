Ghost Recon Frontline : jusqu'à 100 joueurs dans un titre gratuit !

Finalement, Ubisoft a bel et bien présenté un nouveau jeu tiré de la franchise Ghost Recon hier soir, et mieux encore, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour pouvoir en profiter, ni même avoir à payer pour le faire.

Pour célébrer les 20 ans de la franchise, Ubisoft a ainsi préparé un cadeau pour les joueurs, puisque le titre annoncé sera accessible gratuitement. Il s'agira de Ghost Recon Frontline, un jeu uniquement PVP massivement multijoueur.

Il s'agit d'un titre qui s'approche du Battle Royale et qui mettra à profit l'univers des Ghost sur une toute nouvelle carte centré sur l'île fictive de Drakemoor. Les joueurs seront invités à créer des escouades de 3 spécialistes dotés de talents particuliers, puis ils se lanceront sur une carte aux biomes variés à la recherche d'intels.

Les groupes de joueurs devront collecter un total de intels avant de procéder à leur extraction. Pour ce faire, ils devront déclencher une procédure d'évacuation et à ce moment, tous les autres joueurs de la carte seront alertés de la localisation du site d'évacuation. L'enjeu sera d'empêcher les joueurs de s'exfiltrer.

Aucun cercle ne viendra restreindre la zone de jeu, Ubisoft a justifié ce choix par la volonté de permettre aux joueurs d'explorer l'île qui regorge de détails et secrets.

Trois classes seront proposées dès le lancement du titre : Assaut, Support et Éclaireur. Chaque joueur disposera d'une compétence active, de 3 compétences passives et de 2 gadgets, et il sera possible de changer de classe en pleine partie.

Par ailleurs, les joueurs disposeront d'un soutien aérien avec la possibilité de se faire parachuter du matériel dont des barricades, tours de guet ou autres mitrailleuses automatiques.

Ubisoft annonce déjà d'autres classes par la suite, ainsi qu'une phase de test qui se déroulera du 14 au 21 octobre prochain, il suffit de s'inscrire à cette adresse pour tenter d'y participer.

Le titre n'a pas de date de sortie officielle, mais on peut parier sur une sortie en fin d'année.

Notons également que jusqu'au 11 octobre, les détenteurs de Ghost Recon Wildlands pourront jouer gratuitement au DLC Fallen Ghost, même chose pour les détenteurs de Breakpoint qui pourront accéder à Etat Profond.