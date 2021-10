L’avenir de Ghost Recon se dévoilera ce mardi

C'est en novembre 2001 qu'Ubisoft sortait un premier jeu adapté de la saga Ghost Recon de Tom Clancy. Et c'est pour honorer les 20 ans de la franchise que l'éditeur français a prévu un showcase dédié qui se tiendra ce mardi à partir de 19h00.

Lors de cet événement en ligne, Ubisoft reviendra sur la saga et les développeurs des volets les plus marquants viendront partager leurs anecdotes. Mais le clou du spectacle sera la révélation du prochain projet Ghost Recon.

Si Ubisoft emploie le mot "projet", c'est sans doute que la sortie du titre n'est pas prévue pour cette année.

Le dernier volet, Ghost Recon Breakpoint date de 2019 et il a connu plusieurs DLC qui ont permis d'étendre sa durée de vie. Malheureusement, le lancement chaotique a plombé les ventes, considérées comme décevantes par Ubisoft. Les joueurs ont également critiqué le concept repris de Wildlands : le monde ouvert et les mécaniques reprises d'autres titres rapprochaient trop Ghost Recon de FarCry, Assassin's Creed et finalement tout autre jeu open world. La franchise perdait ainsi un peu de son charme notamment du point de vue de l'infiltration, des combats et de l'ambiance générale plus orientée action que stratégie et discrétion.

Il se pourrait donc qu'Ubisoft tire les leçons de ce semi-échec et propose une nouvelle formule pour le prochain Ghost Recon.