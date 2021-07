Gigabyte présente l'Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box, sa nouvelle carte graphique externe

Le concept de carte graphique externe a la dent dure et Gigabyte se lance à nouveau dans l'aventure avec l'Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box.

Sur le papier l'idée est intéressante : il s'agit d'une carte graphique logée dans un boitier que l'on peut connecter à son PC portable (dans l'idéal) pour profiter d'un surplus de puissance de calcul graphique. La station vise principalement les joueurs qui ne souhaiteraient pas avoir à changer de PC portable et qui souhaiteraient conjuguer le meilleur des deux mondes : conserver un dispositif ultra portable en mobilité, tout en bénéficiant d'une solution plus puissance lorsqu'ils sont de retour à leur bureau.

L'AORUS RTX 3080 Ti Gaming Box met en avant un nouveau refroidisseur dérivé du système waterforce. Il s'agit d'un refroidissement par liquide, avec un waterblock disposant d'une large base en cuivre et connecté à une pompe "optimisée" selon la marque... Un argument marketing avant tout, néanmoins, le refroidissement concerne à la fois la puce graphique et les modules de RAM ainsi que les Mosfet. On y trouve un radiateur de 240 mm surmontés de deux ventilateurs de 120 mm.

A l'arrière du boitier, on retrouve une connectique assez vaste : 3 displayport 1.4, 2 HDM 2.1, 3 USB-A 3.0 et 1 Ethernet. En façade, on retrouve le logo AORUS et un système d'éclairage LED.

La partie RTX 3080 Ti qui anime la bête reste standard pour sa part : aucun overclocking d'usine n'a été prévu. Quant au prix de l'ensemble, aucune donnée n'a été communiquée pour l'instant, mais elle devrait s'annoncer assez salée.