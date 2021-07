Nvidia Geforce RTX 30 Super : l'évolution GPU dans les PC portables début 2022

Si Nvidia a déployé sa gamme RTX 30 en versions pour PC de bureau et mobiles ces derniers trimestres, quelques mentions relatives à des cartes graphiques RTX 30 Super ont commencé à faire leur apparition dans les configurations de certains produits.

La firme ne dévoile encore rien de ses projets mais l'existence d'une série Super semble de plus en plus probable. Des références à des GPU RTX 3070 Super et RTX 3080 Super ont par exemple fait leur apparition dans un listing pour un PC portable Lenovo il y a quelques semaines.

The laptop version of RTX Super series will be available early next year. — Greymon55 (@greymon55) July 7, 2021

Selon le leaker Graymon55, une gamme RTX Super pour PC portables serait bien en préparation pour le début de l'année prochaine. Rien n'est encore connu à son sujet et, tout au plus, le listing de Lenovo donne 8 Go de mémoire GDDR6 à la RTX 3070 Super et 16 Go de GDDR6 à la RTX 3080 Super.

Le site Videocardz se pose la question de savoir ce qu'apporterait une version Super alors que la RTX 3080 Mobile intègre déjà le GPU GA104 complet. Il a bien été question d'un GPU GA103 un temps mais même les leakers suggèrent qu'il a été abandonné.

A moins qu'il soit justement le GPU spécifiquement pensé pour de futures RTX 30 Super pour PC portable.