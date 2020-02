Une gigantesque collection de jeux vidéo mise aux enchères

Un collectionneur privé a récemment confié l'intégralité d'une collection de jeux vidéo qu'il a passé une grande partie de sa vie à rassembler au commissaire priseur Nicolas Constanty qui a lancé, hier, des ventes aux enchères en dissociant la gigantesque collection en plusieurs lots.

Le collectionneur dont l'identité n'a pas été communiquée a indiqué souhaiter recentrer sa collection et construire un nouveau projet de vie. Et compte tenu des articles en vente, les sommes récoltées pourraient exploser.

On compte ainsi plus de 2000 lots comprenant des consoles des années 80 et 90 dans des états d'origine (avec boites, plastiques, notices), mais aussi des packs de jeux rares ou d'import, des figurines ou enseignes diverses... La vente sera étalée sur trois à quatre ans au fil de 6 à 8 ventes accessibles en salle de ventes et sur Internet.

Hier, ce sont 122 lots qui ont été mis en vente entre 14 et 18h, on pouvait notamment trouver le guide de Rocky 2 sur Super Nintendo estimé à plus de 500 euros. Nicolas Constanty n'a pas hésité à décrire la collection comme la plus belle collection française jamais mise en vente aux enchères.