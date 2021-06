Nouveau Gmail : comment activer Google Workspace pour tous

Fin 2020, Google Workspace a pris le relais de G Suite avec sa cohorte d'applications et l'intégration d'outils de communication et collaboration (Gmail, Agenda, Meet, Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites…).

Aujourd'hui, Google annonce que Google Workspace est disponible gratuitement pour tout détenteur d'un compte Google. Cela concerne ainsi tous les utilisateurs de Gmail pour tout un ensemble d'outils accessibles facilement.

Google met en avant une nouvelle version de Gmail qui rassemble les emails, les discussions et les appels vidéo en un seul et même endroit. Le cas échéant et par défaut à gauche de la boîte de réception de Gmail en version web, il y a un espace discussions avec le support des réactions et réponses suggérées.

Les salons permettent de partager du contenu et collaborer grâce à des discussions de groupe, tandis qu'une section est dédiée aux visioconférences avec des appels vidéo en face à face ou de groupe de jusqu'à une centaine de personnes.

Avec l'option de messagerie Google Chat

" Vous pouvez créer un espace de collaboration sécurisé dans Google Chat pour tenir tout le monde au courant, partager des idées et conserver toutes vos informations importantes en un seul endroit, qu'il s'agisse de vidéos et photos de votre dernier voyage ou d'une feuille de calcul Google Sheet pour le budget annuel de votre famille ", écrit Google.

Utiliser Google Workspace pour tous implique d'utiliser Google Chat dans Gmail. Il faudra se rendre dans les paramètres de Gmail (et voir tous les paramètres), puis à l'onglet Discussions et visioconférences. À côté de Chat, Google Chat est à activer.

Avec ce changement, ce sont donc des fonctionnalités payantes de Workspace qui sont disponibles pour les utilisateurs gratuits. Pour Google, il y a sans doute un objectif sous-jacent de rationalisation du code de base.

L'évolution va se poursuivre au cours de l'été avec les salons qui deviendront des Spaces. Un changement de terminologie pour l'essentiel et une intégration aux fichiers et tâches. Dans le même temps, Google va déployer un nouveau forfait payant Google Workspace Individual* pour pouvoir bénéficier de davantage d'outils sans besoin d'une adresse email personnalisée avec nom de domaine.

* Déploiement d'abord aux USA, Canada, Mexique, Brésil, Australie et Japon.