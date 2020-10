Google Workspace prend la suite de G Suite

Google Workspace est le nouvel antre pour la réunion des applications de productivité de Google. Une prise de succession qui est essentiellement - mais pas seulement - un rebranding avec une nouvelle identité de marque de rigueur et de nouveaux logo.

Google Workspace comprend les applications comme Gmail, Agenda, Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites mais aussi Meet et d'autres. La douce évolution est voulue pour mieux " refléter la vision du produit " et l'intégration dans les outils de communication et collaboration. Gmail et Meet est un exemple parmi d'autres.

Pour les entreprises, la grille tarifaire des forfaits Google Workspace ne varie pas par rapport à celle des forfaits G Suite, si ce n'est qu'un forfait Business Plus fait son apparition. Il complète les forfaits Business Starter (anciennement Basic), Business Standard (anciennement Business) et Enterprise.



Pour Business Plus à 15,60 € par utilisateur et par mois, il y a par exemple davantage de fonctionnalités pour la gestion des appareils en comparaison à Business Standard et un espace de stockage dans le cloud de 5 To par utilisateur (au lieu de 2 To).

Avec l'arrivée de Google Workspace, Google met en avant quelques nouveautés déployées ou à venir comme la prévisualisation des liens dans Docs, Sheets et Slides, des @mentions dans un document avec une fenêtre contextuelle pour des détails et suggestions, la création de documents dans les salons de Chat, le picture-in-picture de Meet dans Docs, Sheets et Slides.

" C'est la fin du bureau tel que nous le connaissons. […] Les équipes doivent s'épanouir sans se réunir en personne, protéger leur temps pour se concentrer sur le travail le plus important et établir des liens humains d'une nouvelle manière. […] Google Workspace offre une expérience utilisateur familière et totalement intégrée qui aide chacun à réussir dans cette nouvelle réalité, que vous soyez au bureau, à la maison, en première ligne ou en contact avec les clients ", déclare Javier Soltero.

Vice-président et directeur général de Google Workspace, l'homme est un ancien de Microsoft où il s'était notamment occupé de la supervision d'Outlook. Il avait également été un responsable pour Cortana.

Google revendique plus de 2,6 milliards d'utilisateurs actifs par mois pour ses applications de productivité et de collaboration. Un gros chiffre qui prend toutefois en compte les produits gratuits et utilisateurs grand public. Ne serait-ce qu'avec Gmail… ça grimpe vite.

Pour les clients professionnels et payants de G Suite - ou désormais Google Workspace - parmi les petites et moyennes entreprises jusqu'aux multinationales, c'est plus de 6 millions.