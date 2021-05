Ford F-150 Lightning : la version tout électrique du pickup se dévoile

Si Ford a débuté son entrée sur le marché des véhicules purement électriques avec la Mach-E, il n'a jamais caché son intention d'adapter également son célèbre pickup F-150 à la motorisation électrique.

Etant donné le succès du modèle aux Etats-Unis, il en a été régulièrement question ces dernières années et l'arrivée du Cybertruck de Tesla a vraisemblablement accéléré les projets.

La réponse de Ford sera donc le F-150 Lightning, armé d'une puissance de 563 chevaux et du couple le plus élevé de tous les modèles grâce à la puissance instantanée fournie par le double moteur électrique et la transmission 4x4.

Capable d'embarquer une charge utile de 2000 livres (900 Kg) et de tracter jusqu'à 10 000 livres (4500 Kg), il pourra réaliser un 0-60 mph en un peu plus de 4 secondes (mais avec l'option de batterie étendue) tout en conservant sa manoeuvrabilité en terrain inégal grâce à un centre de gravité maintenu bas.

On trouvera à bord des écrans pour l'instrumentation et une tablette centrale 15,( pouces pour l'infotainment, avec de multiples connectivités (dont le déverrouillage et démarrage par smartphone) et des assistances à la conduite, dont BlueCruise pour la conduite " hands-free" sur certains axes aux Etats-Unis et au Canada.

Relié à la maison pour se recharger, il est même doté d'une fonction Backup Power fournissant une puissance jusqu'à 9,6 kW pour assurer l'éclairage et le fonctionnement de certains équipements en cas de panne courant.

Côté autonomie, la version standard du F-150 Lightning est de 230 miles (370 km, cycle EPA) en version standard et de 300 miles avec la batterie étendue (480 km, cycle EPA).

Une recharge à la maison maison prendra 8 heures et le pickup pourra utiliser le charger rapide DC 150 kW pour une charge plus rapide sur borne. L'estimation d'autonomie fournie par la console de bord sera affinée par de multiples paramètres (météo, charge embarquée, trafic...) pour coller le plus possible à la réalité.

Ford n'oublie pas de rappeler que son modèle électrique sera produit aux Etats-Unis et restera accessible : la version standard débutera à 39 974 dollars tandis que le modèle XLT débutera à 52 972 dollars avec les premières livraisons prévues pour le printemps 2022.