God of War Ragnarok : la durée de vie évoquée

La sortie de God of War Ragnarok approche à grands pas et le titre se dévoile toujours plus.

Attendu le 9 novembre prochain God of War Ragnarok se présente comme l'exclusivité PlayStation 4 et PlayStation 5 la plus attendue de cette fin d'année.

Après un premier volet (qui fait office de reboot) magistral sorti en 2018, le duo père-fils Kratos et Atreus reprendra du service dans de nouvelles aventures nordiques, à la rencontre de nombreux dieux.

Le studio Santa Monica a déjà dévoilé certains aspects du titre, notamment la possibilité de visiter l'ensemble des neuf royaumes, ainsi que le retour de certaines figures connues de la franchise. Le titre mettra un peu plus l'accent sur l'exploration que le précédent et les combats ont été rendus plus dynamiques encore pour un jeu qui s'annonce épique chaque seconde.

Une durée de vie dans la moyenne

Le titre ne manquera pas de contenu puisque l'on apprenait qu'il pèserait pas moins de 90 Go sur PS4 soit le double du God of War de 2018.

Plus récemment, c'est la durée de vie du jeu qui a été évoquée. Selon l'insider Tom Henderson, Ragnarok devrait offrir au moins 40 heures de jeu : 20 heures de jeu pour l'histoire principale dont 3h30 de cinématique, le reste pour les quêtes annexes soit un peu plus de 19h de jeu en plus et 1h de cinématique pour l'exploration et les quêtes secondaires.

L'histoire en elle-même s'annonce donc plus courte que le premier volet, et les joueurs auront plus de marge sur l'exploration, conformément à ce qu'annonçait Santa Monica. Encore une fois, chaque joueur aura une expérience différente et les chiffres annoncés sont des estimations, chacun jouant à un rythme différent.