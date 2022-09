God of War Ragnarok présente une partie de son univers

La sortie de God of War Ragnarok se profile et le titre présente un des royaumes qui constituera le terrain de jeu du mythique duo père-fils.

C'est le 9 novembre prochain que Kratos et Atreus reprendront du service sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 (en attendant une version PC) au fil d'une nouvelle aventure qui fera suite au premier volet lancé en 2018.

GameInformer continue de dévoiler le titre : après une vidéo consacrée au gameplay et plus précisément sur les combats et l'agilité retrouvée de Kratos, on découvre plus en profondeur un des royaumes qui sera exploré dans le titre : Svartalfheim. L'occasion de contempler des graphismes saisissants, le titre faisant assurément partie des meilleurs jeux (ainsi que le plus attendu) de cette fin d'année.

Le jeu sera, comme son nom le suggère, plus largement orienté vers la mythologie nordique. Svartalfheim proposera ainsi le domaine des nains (alors que traditionnellement, Svartalfheim est le royaume des elfes noirs, les nains régnant sur Nidavellir).

Rappelons que dans le premier volet de God of War, il n'était pas possible de visiter l'ensemble des neuf royaumes puisque Asgard, Vanaheim et Svartalfheim étaient inaccessibles. Ragnarok devrait ainsi corriger le tir.

Les développeurs ont souhaité proposer plus d'interactions au joueur avec des structures et ingénieries qui proposeront des énigmes. Il sera possible de déclencher des jets de vapeur en cassant des pots, mais aussi d'explorer un monde qui se veut bien plus vertical que par le passé. Par ailleurs, cet environnement proposera énormément d'intérieurs et favorisera l'exploration.

On apprend également que le Lac des 9 sera gelé et que les autres royaumes déjà parcourus seront de nouveau accessibles, mais légèrement retravaillés.