God of War Ragnarok officialise sa date de sortie !

Depuis le reboot de la saga en 2018, la franchise God of War voit son succès exploser : le premier volet proposé a été unanimement salué par la critique et les joueurs et tous attendent la suite.

God of War Ragnarok est ainsi particulièrement attendu depuis son annonce, et d'autant plus depuis son report. Le titre devait sortir en 2021 mais la crise sanitaire en a décidé autrement et Santa Monica Studio a repoussé la date de lancement à 2022 sans plus de précisions.

Depuis, le titre a fait l'objet de rumeurs et l'impatience des joueurs est allée crescendo jusqu'à récemment exploser, imposant au studio d'appeler au calme et au sang-froid, certains joueurs n'hésitant pas à harceler et menacer les développeurs sur les réseaux sociaux.

Si beaucoup s'attendaient à une sortie en début d'année, il faudra finalement attendre jusqu'au 9 novembre pour profiter du titre. Le jeu est attendu sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Santa Monica Studio espère sans doute ramener un peu de calme avec cette annonce, désormais il n'y a donc plus qu'à patienter.