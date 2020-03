God of War : vers une sortie sur PC ?

La sortie annoncée d'Horizon Zero Dawn sur PC laissait présager du portage d'autres titres exclusifs à la PS4, et ce pourrait être le cas avec God of War.

God of War est une franchise qui a façonné le succès de Sony et de sa PlayStation. Exclusivité à la console de salon de Sony (et ses consoles mobiles en leur temps), la saga pourrait toutefois prochainement se décliner sur d'autres plateformes.

Le site officiel de God of War a ainsi fait disparaitre la mention "Seulement sur PlayStation" qui trônait pourtant sur la page du titre, invitant ainsi les joueurs à acquérir une PlayStation 4 pour y accéder.

Ce détail pourrait signifier qu'un portage du jeu serait à l'étude sur PC, comme pour Horizon Zero Dawn. Sony expliquait ainsi avoir révisé sa position par rapport aux exclusivités et souhaiter viser un public plus large.

Si la franchise arrivait sur PC, il y aura matière à faire avec les différentes versions du titre sorties au fil des années sur PlayStation, et pourquoi pas les voir arriver en remake.