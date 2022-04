GOGOBEST Bezior XF900 : un fat bike parfait pour les fous du guidon avec 490 € de réduction

Avis aux amoureux des balades mouvementées sur les pistes de montagne ou de forêt, le vélo électrique GOGOBEST Bezior XF900 vous emmènera partout.

De type fat bike, il est doté de deux énormes roues de 26 x 4 pouces qui supportent tout type de terrain. Elles sont aussi soutenues par des suspensions à huile hydraulique. Entièrement en alliage d’aluminium, son poids affiche 29,5 kg. Nous notons aussi la présence d'un dérailleur de 7 vitesses de la marque Shimano.

Le Bezior XF900 est équipé d'un puissant moteur de 750 W qui peut vous propulser à 45 km/h et vous permettre de prendre de jolies pentes de 35°. Le vélo intègre une batterie amovible de 12,8 Ah qui vous offre 60 km d’autonomie en assistance électrique et 45 km en 100 % électrique. Vous avez besoin qu'il soit branché pendant 4 à 5 heures pour que le vélo électrique soit rechargé totalement.

Sur le vélo, nous notons la présence d'un écran LCD de 5" permettant d’afficher la vitesse, le reste d’autonomie ainsi que les kilomètres parcourus. De plus, il est certifié IP54 qui indique une résistance à la poussière et à la pluie. Pour finir, le VTT dispose aussi d'un frein à disque hydraulique afin de rendre le freinage plus efficace.

Pour information, l'entreprise GOGOBEST a été fondée en Europe en 2008. La mission de GOGOBEST est de permettre à chacun de faire du vélo, quelque soit son âge ou ses capacités.

Sur le site Gogobest, le vélo électrique GOGOBEST Bezior XF900 est au prix exceptionnel de 1490 € au lieu de 1990 €. La livraison est gratuite via UPS depuis l'Europe avec une livraison en quelques jours.





