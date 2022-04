Les trois jours des marques chez AliExpress avec les Redmi Note 11 Pro+ 5G et Redmi Note 11S 5G en MEGA promo

Commençons avec le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G qui profite pour les trois jours des marques, d'une très belle réduction.

Ce smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,67" en FHD+ avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Le Redmi Note 11 Pro+ 5G intègre le SoC MediaTek Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Du côté de la photo, il intègre un module principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle 120° de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, le capteur photo est de 16 mégapixels. Notons que le smartphone est compatible avec le WiFi 6 ! Pour finir, il est aussi doté d'une batterie de 4500 mAh accompagnée de la technologie d'HyperCharge 120W pour une charge complète en moins d'un quart d'heure !

Sur AliExpress, vous trouverez le Redmi Note 11 Pro+ 5G 6+128 Go au prix réduit de 299 € avec le code SDFRMI30 + le coupon à activer sur le site et la version 8+128 Go au prix de 319 € avec le code SDFRMI30 et le coupon.





Continuons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11S 5G qui bénéficie aussi d'une belle réduction sur AliExpress.

Il intègre un écran AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz. Le mobile est doté d'un SoC MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage.

On trouve un capteur photo de 13 mégapixels à l'avant pour faire de très bons selfies. Sur l'arrière, le bloc photo présent est doté de trois capteurs dont le principal est de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Et pour finir, le Redmi Note 11S 5G est pourvu une batterie d'une capacité de 5000 mAh accompagnée d'une charge rapide 33 W capable de le recharger en moins d'une heure.

Sur AliExpress, vous trouverez le Xiaomi Redmi Note 11S 5G 4+64 Go au prix réduit de 189 € avec le code SDFRMI20, la version 4+128 Go à 209 € et la 6+128 Go à 239 € toujours avec le code SDFRMI20 et le coupon de 20 € à activer !



