Bon plan : dernière chance pour obtenir un vélo électrique avec de grosses réductions

Sur le site de GOGOBEST, nous mettons en avant 4 vélos électriques à petit prix avec les GOGOBEST GF300, Bezior X500, Bezior M1 et CHIRREY K7 .

Commençons avec le vélo électrique CHIRREY K7 qui profite de 30 % de réduction sur le site de GOGOBEST.

Il est doté d'une structure en aluminium pliable avec un design en Z plutôt agréable à regarder. La structure est capable de supporter une charge maximale de 120 kg. Elle est posée sur deux-roues de 20 x 2 pouces accompagnées de freins à disque. Nous pouvons aussi noter la présence d'amortisseurs qui permettent de réduire efficacement les perturbations.

Le vélo électrique est pourvu d'un dérailleur Shimano de 7 vitesses, mais aussi d'un écran LCD intelligent qui affiche la vitesse, la puissance, le kilométrage, etc. Le CHIRREY K7 est propulsé par un moteur de 250W et se dote d'une batterie de 8 Ah qui offre une autonomie maximale de 100 km pour un temps de recharge de 5 à 6 heures.

Sur le site de GOGOBEST, le vélo électrique CHIRREY K7 est au prix de 700 € au lieu de 999 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au vélo électrique Bezior M1 qui bénéficie également d'une promotion sur le site de GOGOBEST.

Sa structure en aluminium permet de supporter une charge de 120 kg au maximum. Il est accompagné de deux roues de 27,5 x 2,1". Il intègre un moteur de 250 W permettant de prendre des pentes de 35°. De plus, le Bezior M1 est doté d'une batterie lithium-ion amovible de 12,5 Ah, elle permet de vous faire profiter d'un trajet de 80 km !

Il est pourvu également d'un dérailleur de la marque Shimano de 7 vitesses et d'un écran LCD affichant diverses informations et est doté de la certification IP54 (protection contre les infiltrations limitées de poussière et les projections de liquide).

Le vélo de ville Bezior M1 est au petit prix de 700 € au lieu de 1300 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le vélo électrique Bezior X500 qui est équipé d'un moteur de 500 W qui permet de prendre des pentes de 35 degrés. Il intègre un dérailleur Shimano de 9 vitesses. De plus, il dispose de deux roues de 26 x 4". Idéal pour des randonnées.

Le vélo est pourvu d’une batterie amovible de 20 Ah permettant de tenir 45 km en électrique pur et 100 km en mode assistance électrique. Il vous suffira de 4 heures pour recharger le vélo. Pour finir, un écran LCD de 5 pouces est présent pour suivre de nombreuses données (distance parcourue, vitesse, pourcentage de batterie restant, etc.).

Le vélo électrique Bezior X500 est au tarif de 900 € au lieu de 1600 € sur GOGOBEST.



Finissons avec le vélo électrique de ville GOGOBEST GF300 qui est doté d'un cadre en alliage d'aluminium capable de supporter une charge maximale de 120 kg. Il est propulsé par un moteur de 1000 W qui permet de prendre des pentes de 35°.

Il est pourvu de deux roues de 20 x 4 pouces qui profitent de freins à disque. Il intègre un écran LCD pour indiquer l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Pour finir, la batterie de 12,5 Ah permet une autonomie de 100 km en assistance électrique.

Sur le site de GOGOBEST, le GOGOBEST GF300 est au prix réduit de 900 € au lieu de 1530 € avec la livraison gratuite.



