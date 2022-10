Prix sacrifié pour le Samsung Galaxy S22 (!) avec notre sélection du jour (PC portable, smartphone...)

Mettons-en avant aujourd'hui, le smartphone Samsung Galaxy S22 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Ce dernier est équipé d'un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Le mobile est propulsé par le SoC Exynos 2200 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Pour la photo, le mobile intègre 3 capteurs dont le principal est de 50 MP accompagné de capteurs de 12 et 10 MP. Nous notons aussi la présence d'une caméra dans l'écran, de 10 MP. Du côté de l'autonomie, la batterie du S22 affiche une capacité de 3700 mAh qui offre une autonomie de 19 heures.

Sur Amazon, le smartphone Samsung Galaxy S22 est au prix de 759 € au lieu de 859 € avec la livraison gratuite.





