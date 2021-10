Goodyear Eagle 360 : le pneu sphérique du futur imaginé avec Citroën

Et si l'avenir était au pneu sphérique multi-orientation, increvable et sans entretien ? C'est la nouvelle évolution du concept Eagle 360 de Goodyear, présenté au sein du Skate Citroën, exemple de mobilité urbaine du futur.

Le fidèle pneumatique de nos voitures pourrait un jour évoluer au point de changer de forme. La firme Goodyear travaille sur un concept de pneu sphérique baptisé Eagle 360 dont la première évolution avait été présentée en 2016.

Le projet a connu des évolution depuis et revient dans une seconde génération qui a été présentée en même temps que le Citroën Skate, une exploration de la mobilité urbaine de demain sous forme de plate-forme robotisée polyvalente.

Citroën Skate

Le nouveau pneu sphérique, qui reste un concept, présente de nombreux avantage par rapport à un pneu classique. Il permet des mouvements latéraux, fonctionne sans air, ce qui évitera d'avoir à surveiller la pression et éliminera le risque de crevaison, et s'use moins vite grâce à une bande de roulement quatre fois plus grande, permettant un remplacement moins fréquent.

Pneau sphérique Goodyear Eagle 360

Goodyear indique par ailleurs que la combinaison de la structure rigide interne et de la bande de roulement souple externe contribue à réduire les pertes d'énergie et de résistance au roulement avec des effets bénéfiques pour l'autonomie d'un véhicule électrique.

Par ailleurs, la structure avec rainures hexagonales du pneu sphérique assure une adhérence constante quelque soit la direction de déplacement.

Pour le moment, l'Eagle 360 de Goodyear reste un concept sans visée commerciale à court terme. La collaboration avec Citroën fait suite à celle qui avait été menée pour la création du concept Citroën 19_19 en 2019.