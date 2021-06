Google ouvre sa première boutique physique à New York

Comme prévu, Google ouvre sa première boutique physique dédiée à New York pour présenter son univers de produits, des smartphones Pixels aux produits domotiques Nest en passant par les montres connectées Fitbit.

Le géant Google développant ses gammes de produits hardware, disposer de boutiques où en faire directement la démonstration sous sa marque propre devient de plus en plus cohérent, au-delà des expériences des pop stores ponctuels.

La firme californienne propose différents gadgets, smartphones et accessoires qui peuvent être mis en avant en parallèle d'un merchandising autour de son univers. Une première boutique dédiée à ses produits s'ouvre donc à New York, dans le quartier de Chelsea et vise à faire découvrir les smartphones Pixel, la domotique Nest, les montres connectées Fitbit ou encore les Pixelbooks.

Espaces dégagés avec comptoirs pour prendre en main et essayer les produits rappelleront d'autres chaînes de boutiques mais Google ne dit pas encore si d'autres Stores seront ouverts ailleurs ces prochains mois.

Hormis pour les Apple Store, l'expérience du maintien d'une chaîne de magasins physiques s'est souvent révélée décevante pour les acteurs qui ont tenté l'aventure avec pourtant souvent un univers de produits encore plus riche que celui de Google.

Des espaces de démonstration mettent en avant certains aspects des produits de Google et l'effort écologique n'est pas oublié, expliquant comment les coques plastique de certains gadgets proviennent à l'origine de bouteilles recyclées, tandis que le décor est majoritairement composé de bois pour une expérience plus intimiste.

Les services de Google sont également mis en avant, de Stadia à Youtube en passant par Google Assistant, Google Maps ou encore Google Translate, et des experts pourront répondre aux questions, régler des problèmes avec un appareil ou fournir un service de réparation, notamment pour les smartphones Pixel.