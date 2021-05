Un premier Google Store physique s'ouvrira à New York cet été

Google va retenter l'expérience d'une boutique physique à New York pour faire la démonstration de ses différents produits électroniques.

Le succès du réseau de boutiques physiques Apple Store fait des envieux mais il reste difficile à imiter. Beaucoup de ceux qui ont tenté l'aventure (Samsung, Microsoft, Nokia) ont dû renoncer à leur projet ou en réduire drastiquement la portée.

Une boutique physique reste pourtant une excellente vitrine lorsqu'on l'on dispose de toute une gamme de produits et services que les consommateurs peuvent toucher et tester avant de se décider, avec la possibilité de mettre en avant les écosystèmes logiciels et matériels.

Sans vouloir rivaliser encore avec Apple, Google va ouvrir d'ici l'été une boutique Google Store physique à New York, dans le quartier de Chelsea, pas très loin de ses bureaux de la firme dans la Big Apple.

On y trouvera les nouveautés matérielles du géant californien, des smartphones Pixel aux produits domotiques Nest en passant par les montres Fitbit, marque désormais détenue par Google, et les chromebooks, avec un site en ligne permettant de réaliser des achats à retirer en boutique.

Avec une offre grandissante de produits électroniques divers à côté de ses activités principales dans la recherche web et la publicité en ligne, Google cherche donc une mise en valeur spécifique sous sa marque.

Si la firme indique que l'ouverture d'un Google Store est une étape importante dans sa stratégie, rien n'est précisé sur l'éventualité d'autres ouvertures de boutiques physiques ailleurs aux Etats-Unis ou dans le monde.

Avec ses plus de 500 boutiques dans 25 pays pour mettre en valeur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et ses autres produits, Apple reste une exception dans le secteur.